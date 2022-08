Front atmosferyczny w "kleszczach" dwóch wyżów. Przed nami chwilowe ochłodzenie, burze i deszcz

Do zachodniej Polski dotarł front atmosferyczny, który przyniesie tam w nadchodzących dniach sporo zmian w pogodzie. Czemu tak się dzieje? Związane jest to z układem ośrodków ciśnienia nad Europą.

- Na północy Finlandii znajduje się niż, a drugi niż, bardzo aktywny, ulokowany jest nad Włochami. Ten drugi w czwartek na Korsyce i Sardynii przyniósł gwałtowne burze, że nawet odnotowano kilka ofiar śmiertelnych, doszło tam do załamania się pogody - mówił w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - Te dwa niże, włoski i fiński, połączone są frontem atmosferycznym, który przebiega nad naszą częścią Europy. Ten front dotarł rano do zachodniej Polski i już w piątek przyniesie na północnym zachodzie burze i opady. Będzie on leniwie przemierzał Europę Środkową w kierunku wschodnim. Dlaczego robi to z trudem? Bo na wschodzie, nad Rosją znajduje się wyż - dodał. Jak tłumaczył Wasilewski, też wyż na Rosją stanowi taką "blokadę" dla tego frontu.