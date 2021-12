Pogoda w Polsce. Dwa układy baryczne "tworzą drogę do napływu bardzo ciepłego powietrza do Europy Środkowej"

Do Polski przyszło ocieplenie. Związane jest to z sytuacją baryczną, która ukształtowała się nad Europą. - Na północy kontynentu mamy niże, natomiast na południe od Polski znajduje się wyż. To jest taka sytuacja, która sprzyja temu, że z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. - To jest taka cyrkulacja, że ten niż znajdujący się na północy, wraz z wyżem znajdującym się na południu, tworzą drogę do napływu bardzo ciepłego powietrza do Europy Środkowej - dodał.