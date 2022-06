Duży kontrast temperatury w niedzielę. Przed nami burzowe zakończenie długiego weekendu

Do Polski sunie gorąca masa powietrza zwrotnikowego, która sprawi, że w niedzielę będzie upalnie. Termometry mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. Ponadto prognozuje się tego dnia silny kontrast temperatury, który może wynieść aż 20 stopni. To oznacza, że będą piętrzyć się chmury burzowe.

Termometry w piątek o godzinie 6 pokazywały w Krakowie , Rzeszowie i Zakopanem 15 stopni Celsjusza, w Lublinie i Katowicach – 14 st. C, w Warszawie , Opolu, Łodzi, Suwałkach, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim – 13 st. C.

Niedzielny wieczór pod znakiem burz

Model GFS wylicza na niedzielne popołudnie 37 st. C dla Ziemi Lubuskiej i 17 st. dla Wybrzeża. Jak podała synoptyk, te 37 stopni to jeszcze nic pewnego, ale ważniejszy w ten sytuacji jest wyliczany silny kontrast temperatury (do 20 stopni) na tak niewielkim obszarze.

- Do samych wartości nie przywiązywałabym się aż tak bardzo, ważny jest silny kontrast. To może być również 15 stopni nad morzem i 35 stopni na Śląsku, w Małopolsce - tłumaczyła. To oznacza, że na wkraczającym froncie wypiętrzą się silnie chmury burzowe cumulonimbus (do 12-15 kilometrów) i noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo groźna w związku z wędrówką linii nawałnic z północy na południe Polski.