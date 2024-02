Front atmosferyczny wędruje przez Polskę. Niewykluczone są burze

czytaj dalej

Warunki turystyczne w górach pozostają trudne, miejscami jest bardzo niebezpiecznie. Chociaż stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach został w środę obniżony, to na turystów czyhają inne zagrożenia. Występujące we wszystkich pasmach górskich zjawisko "szklanych gór" może okazać się śmiertelnie niebezpieczne, a w wielu miejscach do zachowania bezpieczeństwa nie wystarczą nawet raki turystyczne.