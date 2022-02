"Ciepły niż Queena bierze nas w objęcia". Chłód i wilgoć zostaną wyparte

W nocy napłynęło z północy zimne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego, które będzie dziś wypierane od zachodu przez cieplejsze masy powietrza polarnego. Ciepły niż Queena bierze nas w objęcia i podniesie temperaturę w najbliższych dniach, do połowy miesiąca temperatura wzrośnie do 11-12 stopni Celsjusza.

Lokalne opady

Na Kasprowym Wierchu temperatura sięgnęła -12 st. C, a na Śnieżce -9 st. C. W Kętrzynie i Suwałkach termometry pokazały -5 st. C, zaś w Zakopanem -4 st. C. W miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Opole, Rzeszów czy Poznań temperatura wyniosła 0 st. C. Najcieplej było zaś w Świnoujściu - mieszkańcy na termometrach zobaczyli 2 st. C.