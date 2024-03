Arktyczne zimno napływa do Polski. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na skutek napływu chłodnego, wilgotnego powietrza w niedzielę i poniedziałek niebo się zachmurzy, a mieszkańców części kraju czekają opady śniegu. Czy ta cyrkulacja powietrza pozostanie z nami na długo?

Po ciepłej, burzowej sobocie do Polski zaczął docierać arktyczny chłód - przekazał w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W północnej Szwecji i Finlandii termometry w niedzielę o poranku pokazały -25 stopni Celsjusza, a część tego zimna dotrze również do nas.

Długotrwałe ochłodzenie

- To ciepło zostało zepchnięte przez front tutaj, na południowy wschód Europy, nad Bałkany i w kierunku Ukrainy - tłumaczył Wasilewski, wskazując na mapę. - Front sprawił, że (...) zimno zaczęło napływać do Europy Środkowej.

Jak długo potrwa ochłodzenie? Miłośnicy wiosennej aury powinni uzbroić się w cierpliwość. Północna, zimna cyrkulacja powietrza ma bowiem utrzymywać się w Europie co najmniej do końca tygodnia - a niewykluczone, że nawet do końca marca.