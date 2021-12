Gorąco znad Kanarów napływa do Polski. Pogoda w grudniu potrafi szokować

Rekordy temperatury w grudniu

- Z kolei rekord zimna w grudniu w Polsce to -37,1 stopni Celsjusza w Stuposianach w Bieszczadach -. Tak niską temperaturę odnotowano 28 grudnia 1996 roku. - Mamy tu ponad 50 stopni rozpiętości. Grudzień to są ogromne możliwości i różne pogody - dodał.

13 stopni Celsjusza w grudniowy poranek

Na poniższej mapie zaznaczona jest trasa powietrza, które w ciągu ostatnich siedmiu dni przemieszczało się do Polski. - Znad Wysp Kanaryjskich dotarło do nas powietrze, które sprawiło, że mamy teraz 13 stopni Celsjusza na zachodzie kraju mimo grudniowego poranka - mówił Wasilewski.

W czwartek we Francji termometry wskazały 22 st. C, w Hiszpanii 23 st. C., na Wyspach Kanaryjskich temperatura wzrosła do 26 st. C.