"Kilka godzin dzieli nas od dużej zmiany pogody"

- Precyzyjnie, tak jak termometr wskazał, to było to 29,9 stopnia. Mowa o Pszennie - wsi w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz".

Napłynie chłodne powietrze

Niż sprawia, że powietrze obraca się wokół niego odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. To właśnie dlatego do Europy Środkowej i do naszego kraju, napłynęło bardzo ciepłe powietrze z południa.