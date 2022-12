Erik wciąż panuje nad pogodą. Pochmurno w całym kraju

W Polsce o poranku

W piątek rano w kraju panuje duże zachmurzenie, a na Nizinie Szczecińskiej oraz miejscami na Lubelszczyźnie występują słabe opady śniegu. Na termometrach pokazują się wartości od -7 stopni Celsjusza w Zakopanem i -6 w Suwałkach, przez -2 st. C w Łodzi i Warszawie do 2 st. C w Świnoujściu i Kołobrzegu. Wieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.