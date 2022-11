Uwaga na mgły. Ograniczają widzialność nawet do 100 metrów, miejscami są marznące

Mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów pojawiają się w piątek o poranku w Polsce. W niektórych regionach towarzyszą im opady deszczu oraz mżawki. Na drogach jest ślisko - ostrzegają synoptycy.

- w Kielcach , Słubicach , Sulejowie i Zielonej Górze , do 100 metrów;

- w Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie , do 300 m;

- w Jeleniej Górze i Łodzi , do 400 m;

- w Sandomierzu , do 500 m;

- w Kaliszu , w Lesznie i w Poznaniu , do 700 m;

- w Kole , do 800 m;

- w Płocku , do 900 m.

Przed gęstymi mgłami na zachodzie kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy informują, że widzialność może miejscami spadać aż do 50 metrów. Częściowo na południu, a także w centrum Polski obowiązują alerty przed oblodzeniem.

Warunki drogowe w piątek

W ciągu dnia we wschodnich regionach warunki do podróżowania mogą utrudniać opady śniegu. Spadnie tam do 1-3 centymetrów. Na pozostałym obszarze Polski pogoda powinna sprzyjać kierowcom.