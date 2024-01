W tej części kraju może zagrzmieć

Co przyniesie piątek?

Piątek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Górnym Śląsku, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, na północy do 70 km/h.