Wyż z zachodu przyniesie nam chłodną aurę

W poniedziałek wyż znad Wysp Brytyjskich sięgnie po Morze Czarne. W rozpogodzeniach temperatura nocami spadać może mocno poniżej 0 stopni Celsjusza, do -5/-10 st. C, a w górach do -15 st. C.

W niedzielę o poranku

Termometry wskazywały od -4 st. C w Zakopanem i -3 st. C w Suwałkach, przez -1 st. C w Łodzi i 0 st. C w Warszawie do 2 st. C w Ustce, Łebie i Kołobrzegu. Towarzyszy nam na ogół północny i północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 55 kilometrów na godzinę.