Wolfgang przynosi w niedzielę chmury i deszcz

W strefie frontowej jest pochmurno, ale po jej przejściu możemy liczyć na pas przejaśnień, możliwe, że także rozpogodzeń, choć z przelotnymi opadami deszczu. Za frontem zacznie napływać chłodne powietrze z północy, co odczujemy w nadchodzących dniach .

Niedzielny poranek na ogół z chmurami i deszczem

O poranku rozpogodzenia pojawiają się jedynie od Krakowa po Opole, poza tym występuje duże zachmurzenie. Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Podlasiu słabo pada deszcz, natomiast w rejonie Jeleniej Góry mgła ogranicza widzialność do 700 metrów.

Temperatura wynosi od 0 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Helu. Jest więc równa prognozowanej temperaturze maksymalnej, choć w ciągu dnia będzie ulegać lekkim wahaniom.