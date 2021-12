Niże Edek i Franek przynoszą opady śniegu. Uwaga na trudne warunki na drogach

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogoda w Polsce kształtowana jest przez zatokę niskiego ciśnienia związaną z niżami Edek i Franek (Edi i Frank) znad Beneluksu i Polski, ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego, który wszedł do nas od zachodu i dalej przesuwać się będzie w głąb kraju. Do Polski z południowego zachodu napływać będzie nieco cieplejsze, łagodniejsze powietrze pochodzenia polarno-morskiego.

Silny wiatr w górach

Jak poinformowała Unton-Pyziołek, w niedzielę rano dominowało duże zachmurzenie z przejaśnieniami na wschodzie. Na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim pojawiły się już opady mokrego śniegu. Lokalnie widzialność była ograniczona do kilkudziesięciu metrów.

Wschodni i południowo-wschodni wiatr był słaby i umiarkowany. Na południu okresami przybierał na sile, a w górach porywy rozpędzały się do 70 kilometrów na godzinę.

O godzinie 6 najzimniej było w miastach takich jak Warszawa i Zakopane - termometry wskazały -3 stopnie Celsjusza. Mroźnie było także w Toruniu, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie (-2 st. C) oraz w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Gdańsku, Kielcach, Poznaniu czy Suwałkach (-1 st. C). Poranek najcieplejszy był w Rzeszowie i Szczecinie, gdzie temperatura sięgnęła 1 st. C.