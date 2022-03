Pogoda w niedzielę. Polska pod wpływem wielkiego wyżu

Pojawiły się mgły

O poranku jest pogodnie, ale na zachodzie kraju miejscami mglisto. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów w Jeleniej Górze, do 300 m w Szczecinie i do 400 metrów w Zielonej Górze oraz Świnoujściu.

Temperatura o godzinie 6.30 wyniosła od -6 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, przez -4 st. C w Łodzi, -1 st. C w Warszawie, do 4 st. C w Raciborzu, Legnicy i Świnoujściu.