Wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach

Lawinowa "trójka". Co oznacza?

Na Kasprowym Wierchu leży 70 centymetrów śniegu. Temperatura na szczycie spadła do -10 st. C., ale silny wiatr potęgował odczucie zimna. Dodatkowo wiatr powoduje zamiecie i zawieje śnieżne, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. W wielu miejscach potworzyły się głębokie zaspy, a miejscami na szlakach występują oblodzenia. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC - to jest detektor lawinowy, sonda i łopatka.