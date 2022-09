W weekend w Tatrach spadek temperatury, na szczytach możliwy śnieg. "Warunki będą wymagające"

Wymagające warunki do uprawiania turystyki

Po słonecznym, ale wietrznym piątku, na sobotę zapowiadane jest zachmurzenie, które w ciągu dnia będzie rosło. W nocy z soboty na niedzielę zapowiadane są opady deszczu w Tatrach. Niedziela również zapowiada się deszczowa i zimna. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a w nocy do -3 st. C.