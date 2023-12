W Tatrach wciąż niebezpiecznie. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego

Śnieg powyżej górnej granicy lasu w Tatrach jest nieprzedeptany, wiatr utworzył w zagłębieniach terenu obszerne zaspy. Warunki do uprawiania turystyki górskiej są bardzo trudne i niebezpieczne - podał we wtorek Tatrzański Park Narodowy.

Powyżej 1600 metrów n.p.m. w Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Śnieg jest tam nieprzedeptany. W zagłębieniach terenu wiatr utworzył obszerne zaspy - poinformował we wtorek Tatrzański Park Narodowy.

Na tatrzańskich szczytach porywy wiatru osiągają prędkość do 45 kilometrów na godzinę. Pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu ma grubość 76 centymetrów. Termometry wskazywały tam rano -5 stopni Celsjusza.

Niebezpieczne warunki w Tatrach

Warunki do uprawiania turystyki górskiej są bardzo trudne i niebezpieczne. Do poruszania się niezbędne jest doświadczenie oraz umiejętność oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy być otwartym na ewentualne dostosowanie trasy do aktualnych warunków pogodowych. Turyści górscy powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, tj. raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.