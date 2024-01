Bardzo trudne warunki na szlakach, uwaga na "szklane góry" 

Warunki turystyczne w górach pozostają trudne, miejscami jest bardzo niebezpiecznie. Chociaż stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach został w środę obniżony to na turystów czyhają inne zagrożenia. Występujące we wszystkich pasmach górskich zjawisko "szklanych gór" może okazać się śmiertelnie niebezpieczne, a w wielu miejscach do zachowania bezpieczeństwa nie wystarczą nawet raki turystyczne.

Czym są "szklane góry"?

Zjawisko to polega na silnym oblodzeniu szlaków i zboczy. Dochodzi do niego, gdy w ciągu doby dochodzi do wahań temperatury. Gdy w dzień, zwłaszcza w słoneczny, temperatura wzrasta powyżej zera, pokrywa śnieżna zaczyna się topić, po zmroku gdy temperatura jest już na minusie ponownie dochodzi do zamarzania. Taki wielokrotnie powtarzający się cykl powoduje odkładanie się warstwy zlodowaciałego, bardzo śliskiego śniegu, tworzącego śliską, lodową skorupę.