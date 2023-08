Gdzie będzie najgoręcej, a gdzie zagrzmi. Najnowsza prognoza na długi weekend

Wyż Lotte kieruje pogodą w Polsce. Już w weekend napłyną do nas gorące masy powietrza, które przyczynią się do powrotu upału. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze.

Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia Lotte z centrum nad Słowacją. Znad południowo-zachodniej Europy napływać będą coraz cieplejsze masy powietrza, w efekcie czego już w sobotę miejscami na zachodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza.

Sobota w całym kraju upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury, natomiast w ciągu nocy na zachodzie, a w ciągu dnia także w pasie od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk, zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie przede wszystkim nieco większe zachmurzenie oraz lokalnie pojedyncze, słabe burze.

W kolejnych dniach na przeważającym obszarze kraju dominować będzie pogodna i upalna aura, a wszystko za sprawą napływu gorącego, zwrotnikowego powietrza z południa Europy, przejściowo również znad Afryki. Przelotne opady deszczu i burze będą się również pojawiać, jednakże będą one miały charakter lokalny.

Pogoda na weekend

Sobota będzie pogodna i słoneczna w całym kraju. Dopiero w drugiej części dnia spodziewany jest wzrost zachmurzenia na zachodzie kraju do umiarkowanego, miejscami dużego. Nie powinno jednak padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23/24 st. C na północnym wschodzie do 29/30 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje słabo z południowego zachodu, na wschodzie z północnego wschodu.

W niedzielę będzie pogodnie, a na na południu i wschodzie wręcz słonecznie. Jedynie przejściowo na północy, zachodzie i w centrum pojawi się duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu (będzie też ryzyko wystąpienia słabej burzy). Temperatura maksymalna sięgnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek na północy i w centrum utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, lokalnie duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Na południu będzie zaś słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30/32 st. C na południu i w centrum. Z południa powieje słaby wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. W drugiej części dnia na zachodzie chmur będzie przybywać, a z nich przelotnie popada deszcz. Mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31/33 st. C na wschodzie i w centrum. Słabo powieje z południowego zachodu.

Środa w zachodniej połowie kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Miejscami będzie chmurzyć się bardziej, mogą pojawić się także przelotne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Mieszkańcy wschodniej połowy kraju będą mogli cieszyć się pogodnym i słonecznym dniem. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl