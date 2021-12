Błoto pośniegowe, śnieg i śnieg z deszczem. Utrudniona jazda w kilku województwach

Pogoda w następnych godzinach

Według Dyrekcji, po południu i wieczorem będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe jedynie, na krańcach południowych duże, a na północy duże z większym przejaśnieniami. Na północy i południu przewidywane są przelotne opady śniegu. W Karpatach i w rejonach podgórskich Karpat oraz na Pomorzu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 6-8 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na wschodzie i w kotlinach sudeckich do -1 st. C na południu i 0 st. C i 1 st. C miejscami nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wschodnim wybrzeżu dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych.