Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia

Jak poinformowano w komunikacie, prognozowany jest wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni o sile od 7 do 8, w porywach do 9, w części północnej do 10 w skali Beauforta. Oznacza to, że wiatr będzie wiał z prędkością od 50 do 75 kilometrów na godzinę, w porywach do nawet 90 km/h, a w części północnej do 102 km/h. Fale mogą osiągać od 4 do nawet 9 metrów wysokości.