Czeka nas zimowy epizod. Niż znad Rosji zmieni pogodę

Ochłodzenie będzie postępować. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach termometry wskażą zaledwie 3 stopnie Celsjusza w najcieplejszej chwili dnia. W weekend spadnie deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, a silny wiatr spowoduje zawieje.

Polska jest pod wpływem rozległego wyżu Verena, rozciągającego się od Wysp Brytyjskich po Morze Czarne. Tylko północne krańce pozostają na skraju pochmurnych układów niżowych znad Skandynawii i Rosji. Z północy napłynęło chłodne powietrze polarne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

We wtorek i w środę słaby deszcz

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie duże zachmurzenie, ale będzie się przejaśniać. W północno-wschodniej części kraju okresami przelotnie popada deszcz do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C, w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. W większości kraju powieje północno-zachodni, tylko na zachodzie południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Będzie coraz chłodniej

- Pod koniec tygodnia decydujący wpływ na pogodę ponownie będą miały wiry niżowe. W czwartek kraj zacznie dostawać się pod wpływ niżu znad Rosji, zasysającego zimne powietrze arktyczne znad rosyjskiej Arktyki, a w tej cyrkulacji pomagać ma wyż ulokowany nad Skandynawią - zapowiada synoptyk. - Kolejnego dnia od południa zacznie napierać ciepły front atmosferyczny, pchany przez masy powietrza znad południowej Europy, związany z niżem znad południowo-zachodniej części kontynentu. To przyczyni się do powstania szerokiej strefy opadów deszczu na południu kraju oraz deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na pozostałym obszarze - wyjaśnia.

Na czwartek również prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W zachodnich regionach wystąpią przelotne opady deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w środkowej Polsce, do 12 st. C na południu. Z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego będzie wiać umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami w północnej części kraju. Na północy pojawią się słabe opady deszczu od 1 do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach od 50 do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Śnieg i zawieje w weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Od południa w głąb Polski będą przemieszczać się obfite opady. W południowych regionach wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na pozostałym obszarze kraju spadnie śnieg z deszczem i 5-10 cm mokrego śniegu. Warunki na drogach będą trudne. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C w rejonie Suwalszczyzny, przez 4 st. C w centrum, do 6-7 st. C na południu. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, umiarkowany i dość silny, w większości kraju w porywach do 70 km/h, na północy do 90-100 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl