Jaka będzie zima i początek wiosny w Polsce? Długoterminowa prognoza IMGW

Prognoza IMGW na styczeń 2023

Prognoza IMGW na luty 2023

Prognoza IMGW na marzec 2023

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Jak wyjaśnili synoptycy IMGW, średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury i miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Jak interpretować pojęcia "powyżej normy" i "poniżej normy" w prognozach

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą na przykład dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 st. C, a prognoza "poniżej normy" np. dni z temperaturą minimalną poniżej 10 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 st. C, a prognoza "powyżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej 10 st. C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.