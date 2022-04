Wyż Reiner sprowadzi do nas ciepłe powietrze

We wtorek Polska znajduje się pod wpływem wyżu rozciągającego się od Morza Śródziemnego i Bałkanów po Morze Bałtyckie i Skandynawię. Nosi imię Reiner i pogodnie, łaskawie panuje dziś nad Europą Środkową. Sprowadza do nas ciepłe i łagodne powietrze znad południa Europy.

"Ciepło wleje się do nas szerszym strumieniem w środę i czwartek, jednak w kolejnych dniach zostanie ponownie wypchnięta poza nasze granice przez chłodne masy powietrza niosące ochłodzenie na Wielkanoc . Reiner odda rządy wyżowi znad Morza Norweskiego, a to już będzie surowy następca" - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogodny, ale i mroźny poranek

Miejscami we znaki dały się mgły. W Modlinie stwierdzono, że widzialność jest ograniczona na 200 metrów, a w Łodzi do 800 m.

W sporej części kraju poranek był mroźny. O godzinie 6 najzimniej było w Suwałkach, gdzie termometry wskazały -5 stopni Celsjusza. W Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Opolu i Kielcach temperatura wyniosła -1 st. C. Mieszkańcy Lublina na termometrach zobaczyli 1 st. C, a najcieplej było w Krakowie i Nowym Sączu, gdzie temperatura wyniosła 2 st. C