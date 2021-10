Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Wiry niżowe przyniosą ulewny deszcz i silny wiatr

Pogoda w dzień Wszystkich Świętych w części kraju zapowiada się na ogół pogodnie i ciepło. Jednak kolejne dni przyniosą znaczne pogorszenie aury. Miejscami spadnie intensywny deszcz, powieje silny wiatr. Lokalnie może spaść nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległego wiru niżowego z głównym centrum przemieszczającym się znad Szkocji w stronę Morza Norweskiego. W poniedziałek dotrze nad zachodzie regiony Polski chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu. Z południa napływa jeszcze ciepłe, łagodne powietrze.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Poniedziałek na zachodzie kraju przyniesie zachmurzenie wzrastające do dużego oraz przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie, a na wschodzie nawet słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni i południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie okresami może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek opady obejmą prawie cały kraj oprócz Podlasia i Mazur. Ciepłe masy powietrza zostaną wyparte i zastąpione powietrzem chłodnym polarnym morskim.

Wtorek na północnym wschodzie kraju zapowiada się dość pogodnie. W pozostałej części Polski zrobi się pochmurnie. Mieszkańcy Śląska powinni spodziewać się też dość intensywnych opadów deszczu o sumie do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu i będzie skręcać na zachodzie na północny zachód. Na wschodzie okresami może dość silnie wiać.

Prognozowana temperatura w dniach 1-5.11 Ventusky.com

Intensywne opady

W środę kraj obejmie klin wyżowy, jednak w czwartek kolejny deszczowy niż wkroczy od południa do Polski. Od piątku ponownie rozwinie się potężny obszar wyżowy od Azorów po Rosję, niosąc rozpogodzenia.

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Jedynie na północnym wschodzie będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Okresami może być silniejszy, a na wschodzie w porywach rozpędzać się do 60 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. Szczególnie intensywnie padać będzie na zachodzie kraju i Pomorzu. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na północnym zachodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego wschodu, tylko na zachodzie z północnego zachodu, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie do 50-80 km/h.

Piątek przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i w centrum kraju będzie przelotnie padać deszcz rzędu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Pomorzu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu. Na wschodzie okresami może wiać dość silnie.

Prognozowane opady w dniach1-5.11 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozowane są utrudnienia w postaci silniejszych porywów wiatru. Powieje z zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, jednak będą okresy, gdzie wiatr rozpędzi się w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę pojawią się słabe opady deszczu (do 5 l/mkw.) na Wybrzeżu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami na północy może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 60-80 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dnach 1-5.11 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl