Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? To, co widać w prognozach, synoptyk nazywa "szaleństwem"

W nadchodzących dniach rozwinie się nad środkową Europą wyż, który sprawi, że napłynie do nas gorące powietrze znad Afryki. To spowoduje, że temperatura miejscami przekroczy 20 stopni Celsjusza. Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Sprawdź, co nas czeka.

Polska pozostaje jeszcze na skraju rozległego niżu Beatrice z centrum ulokowanym nad Skandynawią - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nad krajem przemieszcza się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne. Jednak od południa rozbudowuje się pogodny klin wyżowy, niosąc rozpogodzenia na zachodzie kraju.

W kolejnych dniach na dobre rozwinąć się ma nad środkową Europą wyż z porannymi mgłami i rozpogodzeniami w dzień. Zatrzyma pochód pochmurnych atlantyckich jesiennych niżów i zaciągać ma znad południowej Europy ciepłe masy powietrza. W łagodnym strumieniu ciepła temperatura przekroczyć ma pod koniec tygodnia 20 stopni Celsjusza, bowiem wbiją się klinem w europejską jesień gorące masy powietrza zwrotnikowego znad północnej Afryki.

To, co widać w prognozach na przełomie października i listopada, to "szaleństwo" - zaznacza synoptyk.

Sytuacja baryczna nad Europą DWD

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze. Tylko na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

W środę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami postępującymi od zachodu w głąb kraju. Tylko na północnym wschodzie popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

W czwartek będzie pochmurno i mglisto z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 25.10-01.11 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek zapowiada się pogodny, choć rano miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Podlasiu i Warmii, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na Wszystkich Świętych

W niedzielę 30.10 i poniedziałek 31.10 temperatura na południowym zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, Przedgórzu Sudeckim, Ziemi Lubuskiej może sięgnąć 23-25 st. C. Wysoko w Karkonoszach termometry pokażą 13-15 st. C. I to jest prawdziwe babie lato, gdy w strumieniu powietrza zwrotnikowego temperatura przez wiele dni przekracza 20 stopni - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl.

1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych, możliwe, że temperatura wzrośnie na północy Polski do 18 st. C, w centrum do 20 st. C, a na południu do 22 st. C.

- Takiego początku najbardziej depresyjnego miesiąca w roku to już dawno nie było - dodała synoptyk.

Prognozowana temperatura w dniach 25.10-01.11 ventusky.com

