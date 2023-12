Pogoda na Wigilię. W dzień termometry pokażą nawet 11 stopni

Pogoda na Wigilię. Niedziela 24.12 zapowiada się dość ciepło jak na tę porę roku - na termometrach zobaczymy od 0 do aż 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia spodziewane są także opady śniegu, które będą jednak przechodziły w deszcz. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Pogoda na dziś - niedziela 24.12

W całym kraju Wigilia zapowiada się pochmurno, jedynie z niewielkimi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód nad Polską przesuwać się ma ciepły front atmosferyczny. Przyniesie on ze sobą opady śniegu do 1-3 centymetrów, które będą przechodziły w deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 0 st. C na Podlasiu do nawet 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Wieczorem porywy mogą nabrać siły i osiągnąć prędkość 60-80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - w całym kraju wyniesie około 90 procent. We wszystkich regionach zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W Wigilię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie duże z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Pod wieczór okaże się dość silny i porywisty, w porywach osiągając do 60-80 km/h. Nadciągnie z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na Wigilię dla Krakowa prognozowane jest zachmurzenie duże i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Wieczorem stanie się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Wtedy wiać będzie z południowego zachodu i południa. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 977 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wigilia w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury i deszczu, a przejściowo - śniegu. Termometry pokażą do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr. Wieczorem stanie się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając do 40-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę zachmurzenie w Warszawie będzie przeważnie duże. Późnym popołudniem, między godzinami 16-18, możemy spodziewać się śniegu przechodzącego w deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Wieczorem stanie się umiarkowany, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h, wiejąc z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W Wigilię we Wrocławiu możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Wieczorem stanie się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzając się do 40-70 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie waha się, w południe jego wartość wyniesie 990 hPa.

