Pogoda na Wielkanoc. Na jaką aurę możemy liczyć w Święta Wielkanocne? Wstępna prognoza

Pogoda na Wielkanoc. Święta zbliżają się wielkimi krokami, w tym roku przypadają 9 i 10 kwietnia. Jaka aura będzie towarzyszyła nam w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny? Sprawdź wstępną prognozę pogody na Wielkanoc w Polsce przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Kwiecień, podobnie jak kończący się marzec, dorobił się w polskiej tradycji przysłów podkreślających pogodową zmienność. Wiadomo, że "w marcu jak w garncu", a "kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata". W kwietniu aura może nas więc nadal zaskakiwać, co zastrzegają specjaliści, przygotowując prognozy sięgające dalej w przyszłość. Jaki będzie tegoroczny kwiecień? Jak wskazują długoterminowe prognozy meteorologów IMGW, pod względem temperatury nie powinien odbiegać od normy wieloletniej, choć zapowiada się bardziej wilgotnie niż przeciętnie.

Na co ze strony pogody możemy liczyć w Święta Wielkanocne, przypadające w tym roku 9 i 10 kwietnia? Sprawdź wstępną prognozę pogody na Wielkanoc, opracowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego

Pogoda na Wielkanoc

W Wielką Sobotę (08.04) w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski, gdzie termometry wskażą maksymalnie 8 stopni Celsjusza. W centralnych regionach na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Najcieplejszym zakątkiem Polski będzie natomiast południowy wschód - tam temperatura wzrośnie do 13 st. C.

Wstępne prognozy pokazują, że w Niedzielę Wielkanocną (09.04) niebo nad krajem też zasnują chmury. Lokalnie będzie padał deszcz, a w południowej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Podkarpaciu.

Poniedziałek Wielkanocny (10.04) zapowiada się ponuro, z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Termometry w północno-wschodniej Polsce pokażą do 3 st. C, a w centrum 6 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C.

PAP/Adam Ziemienowicz

Sprawdzalność prognoz długoterminowych

Należy pamiętać, że prognoza pogody jest tym dokładniejsza, z im krótszym wyprzedzeniem powstaje. Chociaż możliwe jest przewidzenie trendów, jakie wystąpią w pogodzie w ciągu kolejnych dwóch tygodni, istnieje ryzyko wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe. Rozbieżności wynikają również z różnych modeli prognostycznych.

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW