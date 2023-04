Pogoda na Wielkanoc. Jaka prognoza na Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne wypadają już za kilka dni. Jaka pogoda czeka nas w Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny? Sprawdź najnowszą prognozę pogody na Wielkanoc 2023, którą przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski.

W ciągu najbliższych dni do kraju dotrze lekkie ocieplenie. Stanie się tak za sprawą napływu cieplejszych mas powietrza z południowego wschodu. Święta Wielkanocne będziemy spędzać co prawda w wyższych temperaturach, niż dzieje się to na początku Wielkiego Tygodnia, ale - niestety - musimy się liczyć z większym zachmurzeniem i opadami.

O szczegółach prognozy na Wielkanoc informuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski.

Pogoda na Wielkanoc 2023

W Wielką Sobotę (08.04) będzie pochmurno z przejaśnieniami. W całym kraju może padać deszcz. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 13 st. C w centrum i na północnym zachodnie, po 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje z północy, słabo i umiarkowanie.

Niedziela Wielkanocna (09.04) również zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W całej Polsce niewykluczone są opady deszczu. Najzimniej zrobi się na północnym zachodzie kraju - termometry pokażą tam 10 st. C. W centrum i na południowym zachodzie temperatura sięgnie 12 st. C. Najcieplej powinno zrobić się na południowym wschodzie, do 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.

Poniedziałek Wielkanocny (10.04) także zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W centralnej i wschodniej części kraju możliwe są opady deszczu. Na zachodzie spodziewane są opady o charakterze mieszanym. Tam będzie też najzimniej - maksymalnie do 8-9 st. C. W centrum termometry wskażą 11 st. C. Najwyższa prognozowana wartość temperatury to 12 stopni w regionach południowo-wschodnich. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

