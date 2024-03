"Nie zanosi się na pogodę spokojną i sielską". Co widać w prognozie na Wielkanoc?

Święta na styku

Temperatura jeszcze w Wielki Piątek osiągnąć ma od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Śląsku. W Wielką Sobotę termometry pokażą od 13 stopni na Podlasiu do nawet 18 st. C na Podkarpaciu. Ale już w niedzielę wartości wzrosnąć mogą do 16 stopni w centrum kraju i 20 st. C na południowym wschodzie. Zachód Polski jednak znaleźć się ma w masie chłodniejszej, pod deszczowymi chmurami, więc na krańcach zachodnich oraz na Pomorzu na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 12 stopni.