Pogoda na Wielkanoc 2024. Może nas czekać eksplozja ciepła

Nadchodzące dni przyniosą zmienne zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu. Z każdym dniem temperatura będzie rosnąć. Jaka pogoda czeka nas w ciągu Wielkanocy?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem niżu Kilia, który będzie się przemieszczał znad Cieśnin Duńskich w kierunku Litwy. Niż sprowadza do nas chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego, w którym w dalszym ciągu występować będą dogodne warunki do powstawania i rozwoju chmur kłębiastych, przynoszących przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że miejscami również zagrzmi. Pomimo pogody w kratkę, wskazania na termometrach w całym kraju będą wyrównane, ale w dalszym ciągu jednocyfrowe.

Pod koniec dnia w poniedziałek, wraz z odsuwaniem się niżu znad Litwy dalej nad Rosję, na zachodzie będzie się rozpogadzać. We wtorek więcej chmur pojawi się tylko w północno-wschodniej części Polski. Poza tym za sprawą klina wyżu ulokowanego w rejonie Cieśniny Bosfor rozpogodzi się w pozostałej części kraju. Wspomniany wyż wraz niżem znad Wysp Brytyjskich sprawi, że ciepłe i suche powietrze z południa Europy napłynie szerszym strumieniem w nasz rejon kontynentu. Słupki na termometrach podskoczą do kilkunastu kresek. W środę w dalszym ciągu czeka nas pogodna i ciepła aura, ale ze stopniowym wzrostem zachmurzenia na zachodzie kraju, świadczącym o zbliżającym się froncie atmosferycznym.

W czwartek rozległy i wieloośrodkowy niż znad Wysp Brytyjskich wepchnie do nas front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i większe zachmurzenie. Piątek to syndrom dnia poprzedniego, ze stopniowo zanikającymi opadami i pojawiającymi się przejaśnieniami.

Jaki będzie początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresowo silniejszy. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek nad ranem w północnej części kraju zrobi się mglisto. W ciągu dnia tylko na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur, poza tym prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w województwach południowych. Wiatr, południowy, rano okaże się słaby, w ciągu dnia umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny. W porywach będzie osiągał prędkość do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z południa, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. W czwartek na wschodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże i okresami popada deszcz rzędu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na Wielki Piątek

W piątek na Pomorzu spodziewane jest duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Poza tym wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C w regionach północnych do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na Wielkanoc 2024

W sobotę natomiast stery w pogodzie przejmie wyż znad Morza Czarnego, który rozległym klinem rozepchnie się w naszej części kontynentu, przynosząc w święta pogodną aurę z przyjemnymi temperaturami miejscami przekraczającymi 20 st. C. Pomimo solidnego oporu stawianego przez wyż, niewielka ilość słabych opadów może przedrzeć się przez tę zaporę i w niedzielę dać o sobie znać na południu kraju, a w poniedziałek na północy.

Pogoda na Wielką Sobotę

W sobotę czeka nas pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, na ogół słaby i umiarkowany, wiatr. Tylko na zachodzie i północy okresami podmuchy mogą okazać się silniejsze.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela zapowiada się dość pogodnie. Miejscami na południu kraju może popadać słaby deszcz o sumie 1-3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na lany poniedziałek

W poniedziałek więcej chmur ze słabym, przelotnym deszczem pojawi się tylko na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Autorka/Autor:dd,anw

Źródło: tvnmeteo.pl