Pogoda na Wielkanoc 2024. Jest szansa na 20 stopni Celsjusza

Koniec weekendu i początek nowego tygodnia to czas, w którym odczujemy lekkie ochłodzenie. Pojawią się zarówno burze, jak i opady śniegu. W drugiej połowie tygodnia zacznie jednak robić się cieplej. A jaka pogoda czeka nas w ciągu Wielkanocy?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w ciągu najbliższej doby Polska znajdować się będzie w strefie oddziaływania wieloośrodkowego rozległego układu niskiego ciśnienia, który tworzą niże Kilia i Laticia, rozciągające się od Morza Północnego, przez Skandynawię i Państwa Bałtyckie, aż po północno-zachodnią Rosję.

Za frontem atmosferycznym, który w nocy z soboty na niedzielę opuści granice naszego kraju, z północnego zachodu napłynie chłodna i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Wystąpią w niej dogodne warunki do powstawania i rozwoju chmur kłębiastych, z których w wielu miejscach przelotnie popada. Będą to głównie opady deszczu, ale niewykluczone też, że miejscami mogą towarzyszyć im opady słabego śniegu. Lokalnie może również zagrzmieć.

Pogoda na niedzielę 24.03

Zachmurzenie w niedzielę okaże się zmienne. Spadnie deszcz o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Miejscami we wschodniej części kraju możliwy jest przelotny deszcz ze śniegiem. Lokalnie w regionach południowo-wschodnich niewykluczone są również pojedyncze burze (z 10-20 l/mkw. opadu i porywami wiatru o prędkości 50-70 kilometrów na godzinę). Termometry wskażą od 6 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Jaki będzie początek tygodnia

W poniedziałek w aurze w dalszym ciągu dominować będzie zmienne zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C w północno-wschodnich regionach kraju do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

We wtorek, jak zapowiedział synoptyk, kraj znajdzie się pomiędzy klinem wyżu znad Turcji a zatoką niżu znad Irlandii. Taka konfiguracja układów barycznych sprawi, że szerszym strumienie napłynie do nas cieplejsze i bardziej suche powietrze z południa kontynentu, przynosząc wiele rozpogodzeń i wzrosty wskazań na termometrach do kilkunastu kresek. Przepychanka układów barycznych doprowadzi jednak do tego, że powieje silniejszy wiatr.

Wtorek więc zapowiada się pogodnie z temperaturą maksymalną od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresami silniejszy. Tam rozpędzi się do 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Zachmurzenie w środę będzie umiarkowane, okresami duże, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 12 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

W czwartek zmagania układów barycznych nad Polską wygra niż, który wepchnie nad nasz kraj front atmosferyczny, przynoszący opady deszczu i nieznaczne ochłodzenie, którego należy spodziewać się w piątek. Tak więc w czwartek na wschodzie będzie pogodnie, poza tym utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, okresami z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry wskażą od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na Wielkanoc 2024

W sobotę natomiast stery w pogodzie w naszej części kontynentu przejmie wyż znad Morza Czarnego, który zapewni nam w miarę pogodną aurę. Pomimo solidnego oporu stawianego przez wyż, niewielka ilość słabych opadów może przedrzeć się przez jego zaporę i w niedzielę dać o sobie znać na południu i częściowo w centrum kraju, a w poniedziałek na zachodzie i północy. Temperatury w dalszym ciągu będą wysokie. Miejscami na południu kraju w okresie świątecznym mogą przekroczyć 20 st. C.

Pogoda na Wielką Sobotę

W Wielką Sobotę będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresami silniejszy.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Zachmurzenie w niedzielę będzie duże i umiarkowane, słaby przelotny deszcz (rzędu 1-3 l/mkw.) możliwy jest miejscami na południu i w centrum kraju. Termometry pokażą od 15 st. C w północnych regionach kraju do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na lany poniedziałek

Lany poniedziałek na północy i zachodzie Polski zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym do dużego z przelotnymi opadami deszczu (do 5 l/mkw.). Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Podlasiu do 22 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl