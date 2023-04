Pogoda na Wielkanoc 2023. Jaka prognoza na Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne już niebawem. Jakiej pogody możemy się spodziewać? Sprawdź, co na Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ rozległego zimnego wyżu Meryem z centrum ulokowanym w czwartek nad pograniczem polsko-niemieckim. Z północy spłynęło zimne wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Ale w obszar wyżowy wciśnie się od wschodu ciepły front atmosferyczny związany z niżem Norbert znad Ukrainy. Front pchany jest przez ciepłe masy powietrza polarnego, które zaczną wkraczać nad wschodnie pogranicze Polski.

W kolejnych dniach pogoda będzie kształtowana przez niż znad Ukrainy. Układ dopchnie nad nasz kraj ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnego, w których formować się będą szerokie strefy dużego zachmurzenia. Jeszcze w piątek przyniesie nam mieszane opady deszczu ze śniegiem, a w kolejnych dniach - słabe opady deszczu lub mżawki.

"Temperatura wzrośnie, miejscami przekroczy 10 stopni Celsjusza. Święta więc mają być umiarkowanie ciepłe, ale w górach wciąż zimowo, tym bardziej, że dosypie tam jeszcze do 5-15 centymetrów śniegu" - podała synoptyk.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek od wschodu w głąb kraju postępować będą opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem do 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na południu, szczególnie w górach, spodziewany jest śnieg do 5-10 centymetrów. Jedynie w zachodnich regionach nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 3/4 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie chwilami może być dość silny i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem opadów deszczu i mżawki do 1-5 l/mkw., a na południowym zachodzie i południu kraju - śniegu z deszczem. W górach dopada 5 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Śląsku, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podlasiu. Powieje słabo i umiarkowanie z północy i wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na Wielkanoc 2023

W Wielką Sobotę (08.04) będzie pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są na ogół słabe opady deszczu lub mżawki do 1-4 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na południowym wschodzie nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podlasiu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela Wielkanocna (09.04) przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie kraju chwilami popada deszcz lub mżawka o sumie do 1-3 l/mkw. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 9 st. C na południu, przez 10 st. C na Pomorzu, do 12/13 st. C w centrum i na północnym wschodzie kraju. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek Wielkanocny (10.04) także zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Padać nie powinno wyłącznie na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi deszcz lub mżawka do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Pomorzu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach ventusky.com

PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:kw,as,ps//rzw,dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW