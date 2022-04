Pogoda na Wielkanoc. Święta z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Może pojawić się krupa śnieżna

Święta wielkanocne upłyną pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami może pojawić się krupa śnieżna. W górach sypnie śniegiem. Termometry w niektórych regionach pokażą zaledwie 7 stopni Celsjusza.

Polska znalazła się pod wpływem pogodnego wyżu Spiro z centrum nad Danią. Tylko krańce wschodnie i południowe pozostają pod wpływem pochmurnego niżu znad Rosji. Z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem wyżu wolno przemieszczającego się w stronę północnej Rosji. Od wtorku jednak ciśnienie zacznie spadać, a wyż ustąpi miejsca niżowi znad Morza Czarnego i Ukrainy. Wir sięgnie środkowej Europy, ściągając nad Polskę sporą dawkę wilgoci oraz cieplejszą masę powietrza z południowego wschodu.

Pogoda na Wielką Sobotę

Wielka Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do trzech centymetrów śniegu. Po południu opady będą zanikające. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia małego i umiarkowanego, na wschodzie i południowym wschodzie okresami dużego z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

W Poniedziałek Wielkanocny wystąpi kłębiaste zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu kraju okresami popada deszcz, a na Podkarpaciu - deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Pogórzu Karpackim, do 11 st. C w centrum kraju i na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek zapowiada się pochmurnie. Na zachodzie prognozuje się przejaśnienia i tam nie pojawią się opady. W pozostałych regionach spadnie do 10 l/mkw. deszczu, a na Podkarpaciu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Synoptycy przewidują okresowe opady deszczu rzędu 10 l/mkw. niemal wszędzie. Tylko na północnym zachodzie Polski nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl