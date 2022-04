Pogoda na Wielkanoc. Część Polski pod wpływem pochmurnego niżu. Nie więcej niż 13 stopni

Święta wielkanocne przyniosą pochmurną aurę i lokalne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach osiągając do 40-50 kilometrów na godzinę. Temperatura w najbliższych dniach nie przekroczy 13 stopni Celsjusza.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu najbliższej doby przeważający obszar Polski będzie pod wpływem rozległego wyżu Spiro znad Beneluksu w strumieniu chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, spływającego po wschodnich peryferiach wspomnianego wyżu. Jedynie południowo-wschodniej krańce znajdą się w zasięgu oddziaływania pochmurnego niżu znad Rosji.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, od małego i umiarkowanego na zachodzie i w centrum, do dużego na wschodzie kraju. Lokalnie na południowym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, przechodzące wieczorem w deszcz ze śniegiem, a w górach w śnieg. Opady będą słabe, spadnie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, na wschodzie i w górach porywisty wiatr, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

Na Poniedziałek Wielkanocny synoptycy prognozują zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie, do dużego i całkowitego na wschodzie kraju. Wystąpią przelotne opady deszczu na wschodzie i południowym wschodzie Polski, lokalnie deszczu ze śniegiem na Podkarpaciu. W górach prognozowane są słabe i umiarkowane opady śniegu, którego miejscami dosypie od 5 do 10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na Podkarpaciu do 12-13 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego. Wiatr umiarkowany, na wschodzie porywisty, będzie wiał z północnego wschodu. W porywach rozpędzi się do 40-50 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu do 10 l/mkw., a w górach deszczu ze śniegiem. Tylko na zachodzie nie popada, możliwe są tam przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na wschodzie i w centrum Polski do 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Środa zapowiada się pochmurnie. Na północnym zachodzie prognozuje się przejaśnienia, nie pojawią się tam też opady. W pozostałych regionach spadnie do 10 l/mkw. deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum Polski do 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na czwartek

W czwartek będzie pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10-12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

