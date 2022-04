Pogoda na Wielkanoc. Czwartek ostatnim ciepłym dniem z pogodną aurą. Później będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Wielki Czwartek - 14 kwietnia - to ostatni jak na razie dzień z ładną pogodą. W Wielki Piątek nadciągnie ochłodzenie, powrócą też opady: deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach nawet śniegu. Wielkanoc będzie przeważnie pochmurna, temperatura nie przekroczy 12 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu ze strefą okludującego się frontu atmosferycznego (front zokludowany stanowi kombinację frontu chłodnego i ciepłego), którego centrum przemieszczać się będzie znad Morza Bałtyckiego, przez kraje bałtyckie, w kierunku Białorusi - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jedynie początkowo wschodnia część kraju będzie pod wpływem wyżu znad Rumunii. Za frontem, z północnego zachodu, napłynie zdecydowanie chłodniejsza, wilgotna masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Pogoda w Wielki Piątek przyniesie przewagę dużego i całkowitego zachmurzenia z rozpogodzeniami na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju oraz wieczorem na Pomorzu. Wszędzie spodziewane są przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, głównie w centrum kraju, mogą pojawić się burze z umiarkowanym i intensywnym opadem deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-10 stopni Celsjusza na północy do 14-15 st. C na południu i w centrum Polski. Powieje umiarkowany, północny i północno-zachodni wiatr, jedynie początkowo na Podkarpaciu będzie wiał z południowego zachodu. Podczas burz w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

W Wielką Sobotę na południu i południowym wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z zanikającymi opadami deszczu. Lokalnie nad ranem i obszarach podgórskich popada deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia prognozuje się od północy i zachodu, tam też nie będzie padało. W górach można się spodziewać do pięciu centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, północny, w porywach osiągnie 40-50 km/h. Będzie potęgował odczucie chłodu.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocą

Niedziela Wielkanocna na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Więcej chmur pojawi się na wschodzie, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie Polski do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr na zachodzie powieje słabo, a na wschodzie i w centrum umiarkowanie, z północy.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

Na Poniedziałek Wielkanocny prognozuje się zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego na wschodzie kraju. Lokalnie, we wschodniej połowie Polski, możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu, w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7-8 st. C na wschodzie Polski do 11-12 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Pogoda na wtorek

Poświąteczny wtorek zapowiada się pochmurny z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu na wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie i w centrum Polski do 11-13 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

