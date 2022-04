Gorąco z południa wlewa się do Polski. Duża zmiana pogody czeka nas na Wielkanoc

Jeszcze przez kilka dni do Polski będzie wlewać się szerokim strumieniem ciepło, a na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza. Ochłodzenie nastąpi tuż przed Wielkanocą, a wraz z nim powrócą opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Ciepło wrócić ma po świętach.

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Reiner rozciągającego się od Morza Śródziemnego i Bałkanów po Morze Bałtyckie oraz Skandynawię. Pogodnie i łaskawie panuje on nad Europą Środkową, powoli sprowadzając w nasz rejon ciepłe i łagodne powietrze znad południowej Europy.

Ciepło wlewać się ma szerokim strumieniem jeszcze w czwartek, jednak wyż odsunie się nad Rosję, a jego miejsce zajmie wir niżowy, który wkroczy nad Skandynawię. W czwartek od zachodu Polska dostanie się pod jego wpływ, do kraju wkroczy deszczowy front atmosferyczny. Pchany będzie przez chłodne masy powietrza znad Atlantyku, które w piątek obejmą całą Polskę. Cyrkulacja powietrza z południowej skręci zdecydowanie na północną. Od soboty mocno rozwinie się w naszym kierunku wyż Spiro znad Morza Norweskiego, który kontynuować ma zaciąganie chłodu z północy. Dzięki niemu rozbuduje się zatoka chłodu, sięgająca od Arktyki po Alpy i Karpaty. W tym strumieniu zimna z północy znaleźć ma się Polska akurat na Wielkanoc. Ciepło wrócić ma po świętach.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodna, chwilami pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dnia Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na zachodzie i północy Polski będzie pochmurno, okresami popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura, jednak po południu, w centrum kraju, również pojawi się więcej chmur, pod wieczór popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodzie w północny, będzie słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu do 10 l/mkw. Na zachodzie okresami prognozuje się większe przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 st. C na północy, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w najbliższych dnia

Pogoda na Wielką Sobotę

W Wielką Sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do trzech l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 10 st. C w centrum kraju i na Pomorzu, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego, a na wschodzie i w centrum kraju okresami dużego z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku. Północny wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na Niedzielę Wielkanocną tvnmeteo.pl

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

Na Poniedziałek Wielkanocny synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, na wschodzie kraju przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Prognoza pogody na Poniedziałek Wielkanocny tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl