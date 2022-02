Pogoda na weekend. Zrobi się nieco chłodniej, ale za to wyjrzy słońce

W piątek miejscami będą pojawiać się jeszcze mieszane opady. Jednak w weekend możemy spodziewać się już przejaśnień lub rozpogodzeń. Na chwilę zrobi się chłodniej. W kolejnym tygodniu termometry mogą pokazywać nawet 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska w dalszym ciągu znajdowała się będzie pod wpływem rozległego wieloośrodkowego wiru niżowego ulokowanego nad Skandynawią i obejmującego znaczną część Europy. Nad krajem przemieszczą się związane z niżem fronty, niosąc chmury i deszcz, a także deszcze ze śniegiem, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Z zachodu w dalszym ciągu napływać będzie wilgotne powietrze polarne.

W sobotę i niedzielę natomiast czeka nas zdecydowana zmiana aury, a to za sprawą pogodnego wyżu, który przemieszczał się będzie nad południową Polską w kierunku Ukrainy. Zapowiada się nieco chłodniejszy, ale za to słoneczny weekend.

Pogoda w weekend

Pogoda w piątek przyniesie pochmurne niebo z opadami deszczu, miejscami okresowo deszczu ze śniegiem o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej połowie kraju wystąpią przejaśnienia, a wieczorem stopniowo postępujące od północnego zachodu w głąb kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr. Na Pomorzu, zachodzie i południu będzie dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

W sobotę niebo będzie pokryte umiarkowanym zachmurzeniem z większymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na zachodzie i północy. Południowo-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, miejscami zmiennego. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W górach może wiać dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w dniach 11-15.02 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Pogoda w poniedziałek na Podkarpaciu zapowiada się przeważnie słonecznie. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. W górach powieje dość silnie, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

We wtorek należy się spodziewać pochmurnego nieba przejaśnieniami, a na północnym wschodzie także słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.02 ventusky.com

