Zrobi się gorąco, ale na jak długo? Pogoda na najbliższe dni

Aura w najbliższych dniach będzie kształtowana przez wyż Berceste. Dla większości kraju oznacza to poprawę pogody - wypogodzi się, a temperatura maksymalna znów będzie zbliżać się do 30 stopni Celsjusza. Jednak już w kolejnym tygodniu czeka nas powrót burz, deszczu oraz niższych wartości na termometrach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby przeważająca cześć kraju znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu Berceste, którego centrum ulokuje się gdzieś w okolicach trójstyku naszej południowo-zachodniej granicy - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Tylko regiony wschodnie pozostaną jeszcze na skraju niżu znad Ukrainy. W niedzielę może tam miejscami słabo i przelotnie popadać oraz lokalnie zagrzmieć. Płynące do nas bardziej suche i nieco chłodniejsze masy powietrza od niedzieli będą stopniowo wymieniane przez ciepłe powietrze z południowego zachodu kontynentu.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

W niedzielę niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Lokalnie w regionach wschodnich możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, a także pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Śląsku do 27 st. C w Wielkopolsce. Wiatr z północnego zachodu i północy będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek zapowiada się na ogół pogodnie. Tylko na Mazurach może słabo i przelotnie popadać. W drugiej części dnia na zachodzie chmur przybędzie, a wieczorem może zagrzmieć i sypać gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje ze zmiennych kierunków, słabo i umiarkowanie. W czasie burz wiatr może być silny.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Padać nie powinno tylko na południowym zachodzie kraju. W innych regionach spadnie deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie zagrzmi - podczas burz pojawią się opady rzędu 30 l/mkw. i porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie - w porywach 50-70 km/h.

Środa przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na zachodzie kraju. Powieje z północnego zachodu i zachodu, umiarkowanie i okresami silniej.

Czwartek będzie pogodny na zachodzie, a na wschodzie prognozowane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl