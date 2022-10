Pogoda na weekend. Wyż Zachary. To dzięki niemu będzie ponad 20 stopni

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Zachary i sprawia, że jest ciepło. W nadchodzących dniach prognozuje się zmienne zachmurzenie, lokalnie może pojawić się słaby deszcz. W weekend na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.

Obszar Polski znalazł się pod wpływem rozległego wyżu Zachary, który swym zasięgiem obejmuje południową i centralną część kontynentu - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Ten typowo jesienny wyż z porannymi mgłami i rozpogodzeniami w dzień zagości w tej części Europy jeszcze przez kilka kolejnych dni, blokując dostęp do naszego kraju pochmurnym niżom. Co prawda w piątek nad Polskę spróbują się wedrzeć z zachodu fronty atmosferyczne, ale zostaną one skutecznie odepchnięte nad Bałtyk, a ich obecność zaznaczy się tylko nad północnymi krańcami naszego kraju w postaci zwiększonego zachmurzenia oraz miejscami, głównie na Pomorzu i Mazurach, bardzo słabych, przelotnych opadów deszczu.

W kolejnych dniach fronty jeszcze kilkakrotnie spróbują szturmu na Zacharego, ale będą systematycznie przez niego pacyfikowane dając na obszarze naszego kraju okresami zwiększone zachmurzenie, a opady, jeżeli wystąpią, to tylko miejscami, i to słabe.

Pogoda na piątek

W piątek rano będzie pochmurno i mglisto. W ciągu dnia prognozuje się rozpogodzenia. Jedynie na północy Polski zachmurzenie okaże się duże, tam też lokalnie możliwe są słabe opady deszczu poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na północy i wschodzie będzie pochmurno z przejaśnieniami, ale padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, na zachodzie i południu okaże się słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, na wybrzeżu porywy osiągną do 70 km/h.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą umiarkowanego na zachodzie oraz dużego na wschodzie i w centrum. Na Podkarpaciu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek synoptycy prognozują przeważnie pogodną aurę, miejscami będzie też słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo- zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

