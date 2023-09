Ciepło nie ustanie. Nadciąga żar znad Afryki

Temperatura w ciągu kolejnych dni będzie rosnąć. Weekend zapowiada się gorąco, a w części kraju zrobi się wręcz upalnie. Termometry będą pokazywać 30 stopni Celsjusza, a nawet przekraczać tę wartość także w następnym tygodniu. Czekają nas słoneczne dni.

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia. Nad Europą Środkową przemieszczają się centra wyżu Patricia, znad Łotwy nad wschodnią część naszego kraju. W ciągu kolejnych dni pogodę nadal będzie kształtować ten wyż, powoli wędrujący w kierunku Rosji - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak dodaje, Polska znajduje się w ciepłej masie powietrza polarnego, ale od zachodu wciska się masa powietrza zwrotnikowego, znad Afryki, dlatego na zachodzie kraju w weekend możliwy jest wzrost temperatury do 30 stopni Celsjusza, a wysoko w Karkonoszach powędruje ona do 17-19 stopni. W przyszłym tygodniu powietrze znad północnej Afryki ma objąć cały kraj, a temperatura przekroczy 30 stopni.

Prognoza pogody na weekend

Piątek zapowiada się słonecznie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju chwilami pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 26-27 st. C w centrum, do 28-29 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr we wschodnich regionach powieje z kierunku północnego, a poza tym będzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum Polski, do 30 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela będzie słoneczna. Temperatura maksymalna osiągnie od 26 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum, do 30 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Gorąco i upalnie też w następnym tygodniu

Na poniedziałek prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w środkowych regionach, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C lokalnie na południu. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl