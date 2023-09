Będzie gorąco. Zwrotnikowe powietrze wniknie w głąb kraju

Przed nami gorące i słoneczne dni. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 30 stopni Celsjusza. Wszystko to za sprawą wyżów, które będą rządzić pogodą w Polsce.

Polska pozostanie na dłużej w obszarze podwyższonego ciśnienia.

- Obecnie nad Europą Środkową przemieszczają się centra dwóch układów wyżowych - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że w środę nad Rumunią ulokuje się centrum wyżu Olenka, a nad południową Szwecją - wyżu Patricia.

W kolejnych dniach pogodę kształtować ma pogodna Patricia, powoli wędrująca na południowy wschód, by w weekend ulokować się nad Ukrainą.

Polska znajduje się i pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego, tylko na chwilę w czwartek muśnie nas od północnego wschodu chłodniejsza masa powietrza. Jednak o zachodnie regiony wciąż ocierać się ma płynące z południa, znad Afryki Północnej, powietrze zwrotnikowe. Stąd na zachodzie kraju temperatura wzrastać ma do około 26-28 stopni Celsjusza. W weekend, kiedy centrum wyżu Patricia wędrować ma nad Polską dalej na południowy wschód, powstaną idealne warunki do tego, by zwrotnikowe powietrze wniknęło głębiej w kraj i podniosło temperaturę na krańcach zachodnich Polski do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodna. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowo-wschodni. Okaże się on słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Powieje wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek dopisze słoneczna aura, tylko na północnym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 26 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę również będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na wschodzie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

