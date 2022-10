Pogoda na weekend. Wiry niżowe skierują do nas ciepłe powietrze. Możliwe burze

Kolejne dni przyniosą w Polsce zmienną pogodę. Miejscami prognozowane są rozpogodzenia, ale w niektórych regionach może popadać i zagrzmieć. Wszystko wskazuje jednak na to, że pod koniec października będzie towarzyszyć nam przyjemna i dość ciepła aura.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem rozległego niżu Armand z centrum ulokowanym nad Wyspami Brytyjskimi - wskazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Wir zaciąga w nasz rejon kontynentu dość ciepłe i łagodne, ale wilgotne masy powietrza polarnego. Od zachodu na teren kraju wkroczył front atmosferyczny z niewielkimi opadami deszczu. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta zachmurzenie.

W niedzielę Polskę od południa obejmie na chwilę pogodny klin wyżowy, ale w poniedziałek wrócimy do panowania wirów niżowych znad Atlantyku. Z jednej strony przyniosą one więcej chmur i silniejszy wiatr, ale kierować będą do nas z południa ciepłe masy powietrza. Tym samym końcówka października i początek listopada zapowiadają się przyjemnie, z temperaturą chwilami sięgającą do 20 stopni Celsjusza.

Prognoza temperatury w dniach 22-26.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Spodziewane są także przelotne opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, których strefa będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, od południa postępującymi w głąb kraju. W północno-wschodniej Polsce może wystąpić słaby deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 14 st. C na Podlasiu i Warmii, poprzez 17 st. C w centrum, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju przewędruje strefa przelotnych opadów do 5-15 l/mkw., a na Pomorzu możliwe będą burze. Deszcz nie spadnie jedynie na południowym wschodzie Polski. Termometry pokażą od 12 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Możliwe będą przejaśnienia i przelotny deszcz do 5-15 l/mkw., a na północnym wschodzie i w centrum kraju nawet burze. Tylko na Śląsku prognozowany jest brak opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza temperatury w dniach 22-26.10 ventusky.com

Pogoda na środę

Środa zapowiada się w Polsce pochmurno. Prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami postępującymi od zachodu w głąb kraju, a na wschodzie również słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który na północy okresami może być dość silny.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl