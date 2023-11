Pogoda na weekend: wir znad Danii przyniesie śnieg, czekają nas zimne dni

W nadchodzących dniach do Polski wkroczy front atmosferyczny związany z wirem znad Danii. Przyniesie opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. W weekend termometry pokażą gdzieniegdzie zaledwie zero stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska pozostawać będzie w pochmurnym obszarze obniżonego ciśnienia, pomiędzy niżem znad wschodniej Białorusi o nazwie Jasper a cyklonem znad Danii nazwanym Knud. Wir znad Danii stopniowo przemieści się nad południowy Bałtyk, a wraz z jego wędrówką od zachodu nad Polskę wkroczy związany z nim front atmosferyczny niosący opady deszczu - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że miejscami w nocy opady mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Północno-wschodnia cześć kraju pozostawać będzie w chłodnej masie powietrza, natomiast nad pozostałą część Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze o cechach morskich.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie na ogół pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zmienny wiatr z przewagą kierunków zachodnich, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany. Na Pomorzu okresami okaże się silniejszy i rozpędzi do 40-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurny z opadami deszczu. Na północnym wschodzie miejscami pojawi się także deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Prognoza temperatur na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend i poniedziałek

W sobotę południe kraju zostanie przykryte grubą warstwą chmur, które przyniosą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale padać tam nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, ze zmieniających się kierunków.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na zachodzie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Na poniedziałek prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie będzie sypał sam śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:anw / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl