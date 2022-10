Pogoda na weekend: więcej chmur i słaby deszcz. Z każdym dniem coraz cieplej

Przed nami dość pochmurne, ale za to ciepłe dni. Synoptycy prognozują też przelotne opady deszczu. Temperatura lokalnie przekroczy 20 stopni. Miejscami silniej powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska będzie początkowo pod wpływem układu wyżowego znad wschodniej części Europy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W nocy najpierw na zachodzie, a później w ciągu dnia również w centrum kraju, zaznaczy się wpływ zatoki niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych, który przyniesie przede wszystkim duże zachmurzenie frontowe oraz miejscami, na zachodzie i północy, słabe, przelotne opady deszczu - dodał.

Do Polski napływać będzie ciepłe powietrze znad Atlantyku, w efekcie czego pomimo pochmurnej aury, wskazania termometrów będą oscylować powyżej 10 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, nawet powyżej 18 st. C.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Spadnie tam do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C w Suwałkach, przez 11-12 st. C w Łodzi i Warszawie, do 14-15 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W górach powieje halny z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury w dniach 21-25.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego lub całkowitego zachmurzenia z opadami deszczu, głównie na wschodzie i północy Polski. Na południu padać nie będzie, tam prognozuje się większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W niedzielę wystąpi zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południu i zachodzie, do dużego na północy i wschodzie kraju - tam możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C północnym wschodzie, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, będzie wiał z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu na północy, a wieczorem również zachodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C na południu kraju. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 12-13 st. C na północnym wschodzie do 18-20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury w dniach 21-25.10 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl