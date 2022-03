Pogoda na weekend. W prognozie widać opady, a także chwilami silniejszy wiatr

Jeszcze tylko kilka dni będziemy mogli cieszyć się słońcem. Od soboty nad nasz kraj napłyną chmury, zrobi się chłodniej i pojawią się opady deszczu. Miejscami prognozowane są także silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w zasięgu rozległego, suchego wyżu Peter z centrum nad Morzem Północnym. Nad kraj napływa ciepłe powietrze polarne z południowego zachodu, jedynie wschód kraju znajdzie się w chłodniejszej masie powietrza polarnego płynącego z północy.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem rozległego i suchego wyżu rozciągającego się od Wysp Brytyjskich po Bałkany. Przebudowa pola barycznego nad Europą, a tym samym zmiana aury w Polsce na niżową, pochmurną z deszczem, rozpocznie się w sobotę 26 marca. Wtedy kraj znajdzie się pod wpływem chłodnego wiru niżowego znad północnej Rosji. Po nim wkroczy znad Atlantyku nad Skandynawię i dalej nad Rosję kolejny wir niżowy. W przyszłym tygodniu przyniesie chmury, przelotne opady deszczu oraz śniegu. Z północy napłynie zimne powietrze arktyczne, zatrzymując nieco wiosnę w swym pochodzie na wschód Europy.

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.03 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Pogoda w czwartek przyniesie nam bezchmurne niebo lub nieznaczne zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 24-28.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz, okresami, słabych opadów deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Tylko na południowym zachodzie kraju dzień upłynie bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami, na południu możliwe są słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu i zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy jego porywy mogą być okresami dość silne.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 24-28.03 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl