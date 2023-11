Jak długo zostanie z nami zimowa aura. Pogoda na 5 dni

Weekend przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W części kraju zrobi się biało. W dzień ściśnie lekki mróz, miejscami temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie -2 stopni Celsjusza. Co przyniesie początek nowego tygodnia?

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Niedziela zapowiada się pochmurna. W pasie województw centralnych popada śnieg, miejscami spadnie go do 10 centymetrów, a także deszcz ze śniegiem. Na zachodzie będzie padał tylko deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek na południu Polski upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu. W pozostałej części kraju dopisze pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na środę prognozuje się zmienne zachmurzenie zmienne. Na wschodzie sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl