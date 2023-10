W weekend czeka nas zmiana pogody

Weekend w części kraju zacznie się bardzo ciepło, ale już jego druga część przyniesie znaczne ochłodzenie w całej Polsce. W następnym tygodniu temperatura w niektórych regionach nie sięgnie więcej niż 8 stopni Celsjusza. W prognozie pogody na najbliższe dni widać też opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. W południowych regionach niewykluczone są słabe burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego, będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w strefie brzegowej w porywach może przekraczać prędkość 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela przyniesie przelotne opady deszczu na Pomorzu i Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu Gdańskim do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ochłodzenie będzie postępować

W poniedziałek deszcz przelotnie popada na Podlasiu. W pozostałej części kraju zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Na wtorek prognozowane jest zmienne zachmurzenie, a w rejonie Pomorza pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.

Środa na Podlasiu zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl