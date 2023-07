Żar wróci lada moment. Jak gorąco będzie

Upały wrócą do Polski w weekend. Temperatura w części kraju będzie osiągać 30 stopni Celsjusza i nieco więcej przez kilka dni. W prognozie pogody na przełom tygodnia widać też opady deszczu i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Na północy kraju pojawią się również burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litów wody na metr kwadratowy i wiatrem w porywach o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Niedziela także przyniesie zmienne zachmurzenie w całej Polsce. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Upał też po weekendzie

Na poniedziałek dla zachodniej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodnich i środkowych regionach pojawią się opady deszczu do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na okres 22-26.07 ventusky.com

Temperatura spadnie w środku tygodnia

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz, a w rejonie Podlasia także zagrzmi. W czasie burz spadnie tam 10-20 l/mkw., a porywy wiatru będą osiągać prędkość 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmiennych.

Po napływie chłodniejszego powietrza w środku tygodnia, temperatura ponownie osiągnie co najmniej 30 stopni w sobotę. Tak gorąco będzie w południowych regionach. Jak poinformował synoptyk tvnemteo.pl Artur Chrzanowski, ostatnie dwa dni lipca będą bez upału.

Prognoza opadów na okres 22-26.07 ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl